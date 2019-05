vor 6 Min.

Wechsel in Krumbachs Freibadgaststätte: Ludwig startet in Saison

Nach 29 Jahren übernimmt ein neuer Pächter die Bewirtung im Freibad Krumbach: Ludwig Knoll, Betreiber des Lokals „König Ludwig“.

Wechsel im Gastronomiebetrieb des Freibades in Krumbach: Nach 29 Jahren hat Karen Seibold (im Bild rechts) zusammen mit ihrem Team (einschließlich „Mutter Lore“) Sommer für Sommer am Kioskstand den Servicebetrieb „Freibadgaststätte“ und die Bewirtung der Badegäste und Sommerfrischler im Stadtbad beendet. Mit dem Start in die Freibade-Saison dieser Tage tritt der Krumbacher Gastwirt Ludwig Knoll, weitum bekannt als Betreiber des Lokals „König Ludwig“ die Nachfolge an.

Karen Seibold beendet die Bewirtung im Krumbacher Freibad. Nun übernimmt Ludwig Knoll, Betreiber des Lokals „König Ludwig“. Bild: Keller

