Weiterer Küchenmeister

Zuwachs in Ursbergs Klosterbräuhaus

Trotz oder gar wegen des Lockdowns in der Corona-Pandemie hat Pierre Simon seine Weiterbildung zum Küchenmeister in Angriff genommen und erfolgreich zum Abschluss gebracht.

Simon ist gebürtiger Krumbacher und arbeitet seit März 2015 im Klosterbräuhaus in Ursberg. Nach seiner Ausbildung in Bad Wörishofen, sammelte er Erfahrung in verschiedenen nationalen und internationalen Betrieben. Der Meisterkurs fand von August bis November 2020 bei der IHK Schwaben in Augsburg statt.

Fachtheorie, Betriebswirtschaft, Kalkulation, die Ausbildereignerprüfung sind nur ein Auszug aus dem breit angelegten Lehrstoff. Auch die Meisterschule stand dieses Jahr unter besonderen Vorzeichen: Abstand, Maskenpflicht im Unterricht und die letzten Wochen gar im Distanzunterricht; auch musste auf einige zusätzliche praktische Unterrichtseinheiten verzichtet werden.

Die drei Prüfungsteile sollten dann ab Oktober beginnen – coronabedingt wurde dann der 3. Teil auf März verschoben „sodass es noch eine Weile spannend blieb“, so der 34-Jährige.

Die dreitägige Abschlussprüfung mit Fünf-Gänge-Menü für sechs Personen vom Einkauf, Kalkulation bis zur Zubereitung servierte Simon den Prüfern dann souverän, schreibt das Klosterbräuhaus in einer Pressemitteilung.

Große Unterstützung erhielt er von Freunden und der Familie, aber auch von den Kollegen, speziell durch den Küchenchef im Klosterbräuhaus, Frei, der noch den „letzten Motivationsschub“ gegeben hat.

Simon wird auch weiterhin das Küchenteam im Klosterbräuhaus unterstützen und freut sich, zusammen mit den anderen darauf, endlich wieder loslegen zu können. (AZ)