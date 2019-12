vor 26 Min.

Wenn der Pfarrer auf der Steirischen spielt

Besinnliche Weihnacht bei den Günztal-Senioren

Der Höhepunkt der zahlreichen Veranstaltungen der Günztal-Senioren im Laufe des Jahres ist die Weihnachtsfeier. Auch in diesem Jahr konnte der Vorstand Urban Lecheler zahlreiche Besucher im festlich geschmückten Adlersaal in Oberwiesenbach begrüßen. Viele Ehrengäste haben den Günztal-Senioren die Ehre ihres Besuches gegeben und Grußworte gesprochen. Es war ein Zufall, der Vorsitzende Urban Lecheler hatte am selben Tag seinen 87. Geburtstag. Wie immer waren unter der Leitung von Werner Appel die Günztal-Senioren-Musikanten fleißig zugegen. Und wie jedes Jahr waren auch die beiden Tahedl-Brüder Heinrich mit der Zither und Ernst mit der Steirischen Harmonika zu Gast und haben die Anwesenden musikalisch unterhalten.

Der Höhepunkt war Pfarrer Michael Kinzl, der Dekan Klaus Bucher vertreten hat, und der ebenfalls seine besinnlichen Worte zu Weihnachten gesprochen hat. Doch dann fragte er, ob er von Ernst Tahedl die Steirische Harmonika kurz geliehen bekäme. Es waren flotte und temperamentvolle Stücke, die er mit der Steirischen gespielt hat. Mit überaus großem Beifall haben die Zuhörer Pfarrer Michael Kinzl gedankt.

Auch der Männerchor, unter der Leitung von Fritz Bürzle, hat mit Urban Lecheler, Martin Meier, Hans Hartmann, Franz Böck, Willi Müller und Hans Fischer ihr Können gezeigt. Und wie jedes Jahr kam der Nikolaus mit seinen zwei Rup-rechten (Philipp Dreher als Nikolaus, Bertha Peter und Franz Böck als Ruprecht). Mit einem Blumenstrauß wurde Bertha Peter eine besondere Ehre zuteil. Sie kümmert sich mit großem Engagement um den Verein der Günztal-Senioren.

Der nächste Günztal-Senioren- Nachmittag ist am Donnerstag, den 16. Januar ab 14 Uhr in Ebershausen, Gasthaus Beggel-Albrecht. (pm)