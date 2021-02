vor 48 Min.

Wie Rotary in Thannhausen und weltweit den Menschen hilft

Plus Die jüngste Kalender-Aktion des Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen steht für die Arbeit einer 1905 gegründeten Organisation, die Bedürftigen auf eine vielfältige Weise hilft. Was in der Region geleistet wird.

Von Peter Bauer

„Viele wissen leider nicht, was Rotary leistet“, bedauert Peter Vohle. Zum sechsten Mal hat er für den Rotary-Club Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen die Kalenderaktion „Gewinnen und Gutes tun“ organisiert. Insgesamt 8000 Euro kamen für den guten Zweck zusammen, bedacht wird auch die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung. Vohle erklärt, warum es dem Club gerade jetzt, in der Corona-Krise, so wichtig ist, ein Zeichen für die Menschlichkeit zu setzen. Und es ist dem Thannhauser Club ein großes Anliegen, das, was Rotary leistet, bekannter zu machen.

Vohle berichtet vom Vereinsalltag in Krisenzeiten. Versammlungen, die normalerweise im Klosterbräuhaus in Ursberg abgehalten werden, laufen als Videokonferenzen ab. Aber wichtig sei, dass der Kontakt nicht abreißt und dass die Rotary-Mitglieder aktiv bleiben. Dafür steht die jüngste Adventskalender-Aktion. Vohle organisiert sie für den Club seit 2015 – diesmal in Koordination mit dem aktuellen Clubpräsidenten Kai-Uwe Kugelmann.

Aktion des Rotary Clubs Thannhausen: Insgesamt 2000 Kalender verkauft

Der Erlös für den guten Zweck beträgt 8000 Euro. 3000 Euro erhält der Kinderschutzbund Thannhausen, 3000 Euro das Kinderhospiz in Bad Grönenbach und 2000 Euro die Kartei der Not, das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen, der Allgäuer Zeitung und ihrer Heimatzeitungen (darunter die Mittelschwäbischen Nachrichten). Insgesamt 2000 Kalender waren seit Anfang November in verschiedenen Geschäften – in der „Lesehexe“, dem Lottogeschäft Weiss und der Raiffeisenbank (alle in Thannhausen) sowie in den Geschäften Profi-Bra und Wiedemann Moden (beide Krumbach) verkauft worden, in kürzester Zeit waren sie vergriffen.

Zu gewinnen waren unter anderem Waren- und Verzehrgutscheine, Silbermünzen, Cabrio Wochenenden oder auch Goldbarren (zwei mal zehn Gramm und einmal fünf Gramm). Vohle freut sich, dass auch in dieser Krisenzeit viele Sponsoren bereit waren, sich zu beteiligen. Ihnen möchte er herzlich danken. Insgesamt waren es 125 gesponserte Preise im Wert von über 6500 Euro in den 24 Kläppchen des jüngsten Adventskalenders.

Peter Vohle, Jahrgang 1946, stammt aus dem Sauerland. Er wohnt seit einigen Jahren mit seiner Familie in Thannhausen. Beim Abholen der Preise kommen die Gewinner der Adventskalender-Aktion mit Vohle persönlich ins Gespräch. „Dabei erkläre ich auch, was Rotary ist“, sagt er.

Die Dachorganisation ist Rotary International. Die Mitglieder werden im deutschsprachigen Raum Rotarier genannt. Neben Krumbach gibt es in der Region seit 2011 auch in Thannhausen einen Club („Schwäbischer Barockwinkel“). Nach Auskunft von Vohle gehören ihm aktuell 36 Mitglieder aus verschiedensten Berufen an.

Der Rotary Club Thannhausen unterstützt auch die Kartei der Not

Die Rotary-Clubs unterstützen Hilfsprojekte und Organisationen in der heimischen Region wie etwa die Kartei der Not. Gezielte Hilfe gibt es aber auch weltweit und über Grenzen hinweg. Dafür steht beispielsweise das Leben von Claudia Prommersberger-Fischer (Inhaberin von Profi-Bra in Krumbach). Die frühere Präsidentin des Thannhauser Clubs hat in Südafrika und Mexiko gelebt und dabei vielfältige Kontakte zu Rotarier-Vertretern in beiden Ländern geknüpft. Zusammen mit Vohle hat sie vor einigen Jahren ein Golfturnier für den guten Zweck auf dem Platz von Schloss Klingenburg organisiert. Mit dem Erlös von 12000 Euro wurden zu gleichen Teilen die Kartei der Not und das Projekt Shelterbox unterstützt. Shelterbox wurde im Jahr 2000 von Tom Henderson, einem früheren Rettungstaucher der britischen Marine und Rotarier, ins Leben gerufen. In Form einer Box (mit Wasserbehälter bis hin zum Kinderbett) wird Opfern von Naturkatastrophen (beispielsweise Erdbeben) im Rahmen des Projekts eine Überlebenshilfe zur Verfügung gestellt. Unterstützt wurde von den Thannhauser Rotariern auch die Finanzierung eines Röntgengerätes für ein Kinderkrankenhaus in Mexiko. Eine wichtige Rolle spielen internationale Austauschprogramme. So waren 2019 fünf junge Menschen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren in Thannhausen zu Gast.

Die Ursprünge von Rotary International reichen bis 1905 zurück. Gründer war der Rechtsanwalt Paul Harris (1868 bis 1947). Zusammen mit drei Freunden rief er am 23. Februar 1905 in Chicago den ersten Club ins Leben. Bis heute befindet sich der Sitz von Rotary International in Evanston im US-Bundesstaat Illinois. Zum Motto der Organisation wurde „Service above self“ („Selbstloses Tun“). Wie Peter Vohle berichtet, gehören der Organisation weltweit rund 1,2 Millionen Mitglieder in etwa 34000 Rotary-Clubs an. Zu Rotary gehören verschiedene Unterorganisationen. Beispielsweise Inner Wheel, eine internationale Frauenvereinigung oder auch Rotaract („Rotary in action“) für junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren. Wie kann man Mitglied bei den Rotariern werden? Vonseiten der Clubs wird Wert darauf gelegt, dass Neumitglieder mit Blick auf ihre beruflichen und persönlichen Qualifikationen in die Clubgemeinschaft passen. Die Clubs bestimmen per Einladung, wer Mitglied werden kann. Woher kommt der Name Rotary? Er wurde wohl mit Blick darauf gewählt, dass der Treffpunkt der Mitglieder wöchentlich ein anderer war. In dem Begriff Rotary spiegelt sich auch die Tradition wieder, dass die meisten Ämter jährlich neu besetzt werden. Vergleichbar mit Rotary International ist die Organisation Lions International, die im Jahr 1917, ebenfalls in den USA, gegründet wurde. In Deutschland sind etwa 53.000 Mitglieder in über 1000 Rotary-Clubs in 15 Distrikten aktiv. Berühmte deutsche Mitglieder waren und sind unter anderem Bundeskanzler Konrad Adenauer, Schriftsteller Thomas Mann und Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising. Ein bekannter Rotarier war auch der Erstbesteiger des Mount Everest, der Neuseeländer Edmund Hillary.

