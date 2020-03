Wie Thannhausen zu einer Hochburg der Grünen wurde

Plus Die Grünen verdoppeln die Zahl ihrer Mandate. Die Junge Union schafft den Sprung in den Stadtrat. Und es gibt einige bedeutende personelle Veränderungen.

Ähnlich wie in Krumbach war es auch in Thannhausen eine durchaus bewegende Wahl. CSU-Bürgermeisterkandidat Alois Held geht nach seinem überzeugenden Ergebnis als klarer Favorit in die Stichwahl gegen Peter Schoblocher ( Freie Wähler). Bei der Stadtratswahl in Thannhausen ist der Aufwärtstrend der Grünen unverkennbar. Dazu passt das überraschend gute Abschneiden des Grünen-Bürgermeisterkandidaten Carsten Pothmann.

Es gibt einige bedeutende personelle Veränderungen im Thannhauser Rat. Deutlich wird auch bei der Stadtratswahl in Thannhausen, dass die Kommunalwahl wohl noch stärker als andere Wahlen eine Persönlichkeitswahl ist. CSU-Bürgermeisterkandidat Alois Held (er kandidierte ganz vorne auf der Ratsliste) ist auch bei der Ratswahl der Stimmenkönig (2420 Stimmen). Wie bei der Bürgermeisterwahl landete er bei der Stadtratswahl eindeutig vor Peter Schoblocher (Freie Wähler, 1561 Stimmen).

CSU kann Erfolg von 2014 nicht wiederholen

Im Jahr 2014 hatte die Thannhauser CSU das „beste Ergebnis seit 30 Jahren“ eingefahren, wie es Monika Wiesmüller-Schwab damals formulierte. Neun Kandidaten der CSU wurden 2014 in den Rat gewählt. Doch dann bildeten die Räte Manfred Göttner und Dr. Markus Wilhelm bekanntlich die Gruppierung Weiß, so schrumpfte die CSU wieder auf sieben Räte zusammen. Sieben Räte sind es für die CSU bei der Stadtratswahl 2020. Nicht mehr auf Anhieb für die CSU in den Rat gewählt wurde 3. Bürgermeister Werner Kößler. Aber auf Platz 8 der CSU-Kandidaten wäre er Nachrücker, wenn Alois Held zum Bürgermeister gewählt würde.

Helds Bürgermeister-Ergebnis liegt über dem der CSU

Bei den Freien Wählern wäre die bisherige Stadträtin Renate Marschall auf Platz 6 Nachrückerin, wenn Schoblocher bei der Bürgermeisterwahl erfolgreich wäre. Die Freien Wähler konnten mit fünf Sitzen die Zahl von 2014 halten. Bemerkenswert ist, dass Alois Held mit seinem Ergebnis bei der Bürgermeisterwahl (46,7 Prozent) deutlich über dem Ratsergebnis der CSU (38,1 Prozent) lag.

Personelle Veränderungen, insbesondere unerwartete personelle Verschiebungen zwischen den Fraktionen – das ist bekanntlich ein durchaus spezielles Thannhauser Thema. So kandidierte Manfred Göttner (2014 noch CSU) diesmal auf der Liste der Freien Wähler. Und er wurde sicher mit dem drittbesten Ergebnis in den Reihen der Freien Wähler in den Rat gewählt. Albert Kytka, der von den Freien Wählern zur CSU wechselte, wurde hingegen nicht mehr in den Rat gewählt. Er kam bei der Wahl in der Reihenfolge der CSU-Kandidaten auf Rang 10.

Die Grünen gehören bereits dem Stadtrat an

Anders als in Krumbach gehören die Grünen bereits mit zwei Mitgliedern dem aktuellen Stadtrat an. Ähnlich wie in Krumbach gab es auch in Thannhausen für die Grünen einen deutlichen Aufwärtstrend, sie konnten die Zahl der Mandate von zwei auf vier verdoppeln. Bemerkenswert ist in Thannhausen auch das gute Abschneiden von Bürgermeisterkandidat Carten Pothmann, der auf einen Stimmenanteil von 24,6 Prozent kam. Zum Vergleich: In Krumbach schaffte Grünen-Kandidatin Angelika Hosser gerade einmal 11,2 Prozent. Selbst die politische Konkurrenz äußerte sich immer wieder respektvoll mit Blick auf den engagierten Wahlkampf des Außenseiters Pothmann. So hat sich Thannhausen im Landkreis mittlerweile zu einer Art kommunalpolitischen Hochburg der Grünen entwickelt.

Die Junge Union schaffte mit zwei Sitzen den Sprung in den Stadtrat. Und die SPD? Wie in anderen Orten führt auch hier ihr Weg nach unten. Im neuen Rat ist die SPD (Stefan Herold und Gerd Olbrich) gerade einmal mit zwei Mandaten vertreten. In Thannhausen richten sich die Blicke nun auf die Bürgermeister-Stichwahl.

Der neue Stadtrat in Thannhausen

CSU: 7 (2014: 9)

Alois Held (2420 Stimmen)



(2420 Stimmen) Monika Wiesmüller-Schwab (2390)



(2390) Herbert Fischer (1421)



(1421) Robert Schmid (neu, 1301)



(neu, 1301) Markus Tschantner (neu, 1265)



Georg Gerhardt (neu, 948)



(neu, 948) Dr. Henriette Burkhardt-Böck (neu, 756).



Freie Wähler: 5 (5)

Peter Schoblocher (1561)



Josef Brandner (1083)



(1083) Manfred Göttner (978)



(978) Gottfried Braun (701)



(701) Stefan Gleich (neu, 658)



Grüne: 4 (2)

Meinhard Veth (1095)



(1095) Christian Reißnauer (neu, 824)



Günther Meindl (neu, 816)



(neu, 816) Daniel Reithmeier (neu, 775)



SPD: 2 (4)

Stefan Herold (1107)



(1107) Gerd Olbrich (992) #



JU: 2 (neu)

Dominik Rieder (neu, 969)



(neu, 969) Carina Held (neu, 420)



