Wie eine Thannhauserin die Corona-Epidemie in New York erlebt

Plus Johanna Veth-Abinusawa aus Thannhausen lebt seit 28 Jahren in Manhattan. Wie Corona ihr Leben und ihr Viertel in New York verändert hat und warum ihr die Cousine aus Billenhausen fehlt.

Johanna Veth-Abinusawa lebt seit 28 Jahren in New York. Mit ihren beiden Kindern ist sie in Manhattan, genauer gesagt im Chinatown zuhause. Chinatown gilt als kulturelles Zentrum für die Chinesen in Nordamerika. Dort findet sich auch die größte asiatische Gemeinschaft. Nicht nur bei Touristen ist das Viertel berühmt für die zahlreichen Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, normalerweise pulsiert dort das Leben, die Menschen drängen sich auf den Straßen. Corona hat alles verändert. Über ihr Leben in New York vor und nach Corona haben wir mit der 56-Jährigen gesprochen, die in Thannhausen aufgewachsen ist und in Krumbach zur Schule ging. Wir wollten auch wissen, wie ihre 20-jährige Tochter Ayodele, die an der Boston University studiert, und ihr 16-jähriger Sohn Adetayo, der die Highschool besucht, die Situation derzeit erleben.

In den deutschen Nachrichten heißt es, New York sei besonders stark von der Pandemie betroffen. Was unternimmt die Stadt gegen eine weitere Ausbreitung des Virus?

Johanna Veth-Abinusawa: Die Schulen wurden von Governor Cuomo gegen den anfänglichen Widerstand des Bürgermeisters bereits am 16. März geschlossen. Dann, am 22. März, wurde „New York State on PAUSE – Policies Assure Uniform Safety for Everyone“ verkündet. Seitdem ist das öffentliche Leben und der Ausgang sehr eingeschränkt, unter anderem sind Restaurants – außer zum Take-out oder zur Hausbelieferung – geschlossen. Wenn Du keine „essential“ Arbeit verrichtest, musst Du zuhause bleiben, außer zum Einkaufen und Sport.

Johanna Veth-Abinusawa lebt in einer sehr kleinen Wohnung

In New York leben sehr viel mehr Menschen auf engstem Raum als hier auf dem Land, wo man sich gut alleine im Freien bewegen kann oder im Garten aufhalten kann. Was bedeutet die Ausgangsbeschränkung für Sie und ihre Familie?

Veth-Abinusawa: Wir haben eine sehr kleine Wohnung (Wohnküche und drei kleine Zimmer). Da meine Tochter zum Auslandsstudium in Spanien war, hatte ich ein Zimmer für diese Zeit untervermietet. Mieten sind sehr teuer hier, und da lässt man nicht einfach ein Zimmer leer. Nun kam sie wegen des Virus früher als erwartet zurück, und natürlich konnte ich nicht unsere Mitbewohnerin auf die Straße setzen. Dadurch ist es schon etwas beengt im Moment, aber da sind wir in New York nicht die Einzigen. Und wie alle, machen wir das beste draus. Wir wohnen im fünften Stock und über uns ist das Dach, auf dem wir frische Luft holen können und bald auch Wäsche aufhängen werden. Denn hier in New York haben die wenigsten eine Waschmaschine. Und obwohl Waschsalons als „essential“ gelten, haben die meisten geschlossen.

Gespenstische Ruhe auf der Brooklyn Bridge. Nur ein einsamer Jogger hat sich in Zeiten von Corona hierher verirrt.

Halten sich die Menschen an die Ausgangsbeschränkung? Wie sieht es auf den Straßen aus?

Veth-Abunisawa: Im Großen und Ganzen halten sich die Menschen daran. Aber wenn es schönes Wetter hat, ist in den Parks schon ganz schön was los. Es wird allerdings nicht so viel kontrolliert. Auch gibt es hier viele Obdachlose. In meinem Block ist zum Beispiel ein Hotel, das als eine Art Obdachlosenasyl benutzt wird. Da sieht man schon oft noch kleine Gruppen von Männern, die zusammenstehen und rauchen. Manchmal auch direkt bei uns am Hauseingang. Normal stört mich das nicht so, aber jetzt bitte ich immer um die zwei Meter Sicherheitsabstand. Das ist jetzt schon so ein Witz zwischen uns. Ich bekomme immer noch zwei Meter extra! Wir alle versuchen, es halt alle mit Humor zu nehmen.

Es gibt genug Arme in New York. Corona verschärft die Situation. Ein Obdachloser versucht, sich im Schlaf mit einer Maske zu schützen. Bild: Sammlung Veth-Abinusawa

Ist die Angst vor dem Virus selbst oder vor den Folgen – wie etwa Arbeitslosigkeit –, in New York allgegenwärtig?

Veth-Abunisawa: Keine Frage. Viele Menschen sind jetzt schon betroffen. Ich manage einige Wohnungen in meinem Gebäude und viele haben ihren Job schon verloren, vor allem die, die in der Unterhaltungs -und Gastronomiebranche tätig waren. Zum Beispiel wohnen bei mir ein Bartender und ein DJ. Die können schon jetzt nicht mehr zahlen. Zwar können auch Selbstständige jetzt Arbeitslosengeld beantragen, aber das Arbeitslosenamt ist völlig überrannt und es wird wohl dauern, bis die Zahlungen anfangen. Auch ist die Krankenversicherung bei vielen an die Arbeit gebunden. Wenn man den Job verliert, gibt es eine Übergangsversicherung (Cobra genannt), aber wie es dann weitergeht, weiß keiner. Und natürlich haben alle Angst, was danach kommt. Das soziale Netz ist ja viel brüchiger als in Deutschland, und in New York gibt es eh schon viel Armut. Irgendwie ist jeder wie erstarrt im Moment und kann sich nicht vorstellen, was danach kommt.

Wo sich normalerweise die Touristen drängen, ist niemand mehr zu sehen. Kein Geschäft und kein Restaurant ist geöffnet: Chinatown in New York. Bild: Sammlung Veth-Abinusawa

Donald Trump nennt Corona immer wieder das „chinese virus“? Wie ist die Stimmung im Chinatown?

Veth-Abunisawa: Leider wurde Chinatown schon von vielen Menschen gemieden, als es noch gar keine Einschränkungen gab. Da waren hier die Restaurants schon leer, weil die Menschen Angst hatten, sich in Chinatown anzustecken. Und natürlich wird diese Angst von Trump auch noch geschürt. Ich habe eine Freundin koreanischer Herkunft, deren Eltern sich nicht mehr aus dem Haus trauen. Und nicht nur wegen dem Virus – sie haben Angst, attackiert zu werden. Das ist eine traurige Auswirkung, dass Rassismus gegen Amerikaner asiatischer Herkunft nun viel offener zutagetritt.

Die Kinder kommen gut mit der Quarantäne klar

Für Jugendliche und junge Erwachsene ist dieser „Hausarrest“ besonders schwer? Wie geht es den beiden Kindern damit?

Ayodele Abunisawa: Im Großen und Ganzen bin ich ok zuhause, denn ich bin eh eher introvertiert. Ich fühle mich nicht total gefangen, weil ich immer noch raus kann. Aber meine Freunde und Essengehen fehlen mir. Aber wir sind über soziale Medien im Kontakt und wir machen Facetime. Dass ich das Auslandsstudium abbrechen musste, ist schon schade. Aber ich weiß, dass Spanien unter Quarantäne ist und dass ich dort jetzt auch nicht gerade immer Spaß hätte. Und es ist schon tröstend zu wissen, dass es ja nicht nur ich und mein Programm war, sondern alle Programme auf der ganzen Welt betroffen sind.

Adetayo Abunisawa: Ich spiele Videospiele und habe auch Schule online. Und ich spreche immer noch mit meinen Freunden am Telefon. Noch ist es ganz gut auszuhalten.

Was fehlt Ihnen am meisten? Was ist der größte Unterschied zum Leben vor Corona?

Veth-Abunisawa: Ganz ehrlich gesagt, im Moment komm ich noch gut zurecht. Wir kochen jeden Tag was Feines, das hilft sehr, die Moral aufrechtzuerhalten. Was mir im Moment am meisten fehlt, ist meine Freundin Joan, mit der ich öfter am Abend 66 spiele und einen Wein oder Slibowitz trinke. Joan kommt aus Wisconsin und kann sogar Schafkopf! Außerdem hat uns eine Freundin ein altes Auto vermacht und ich habe mich drauf gefreut, nun öfter aufs Land zu fahren, zu wandern und im Wald spazieren zu gehen. Daraus wird nun aber vorerst nichts.

Sie kommen immer wieder in Ihre alte Heimat. Haben Sie manchmal Heimweh, vielleicht gerade in so schweren Zeiten?

Veth-Abunisawa: Natürlich. Ich hab gute Freunde hier in New York, aber meine alten Freunde aus Deutschland und der Schweiz fehlen mir schon sehr. Da ist einfach so viel Geschichte und soviel Vertrautes, das geht mir schon ab. Auch mit meiner Cousine Lore Pfelzer aus Billenhausen und meinen Cousins im Allgäu bin ich viel im Kontakt. Da wird natürlich am Telefon auch geschwäbelt. Das hab ich noch nicht verlernt. Und nicht zu vergessen, die Berge, die fehlen mir auch. Aber die fehlen mir eigentlich immer.





Wie die Friedbergerin Stephanie Lorenz New York erlebt:

Mitten im Corona-Sturm: Wie eine Friedbergerin die Lage in New York erlebt

Was Deutsche derzeit im Ausland erleben:

Bange Tage auf Bali für zwei Burgauer Krankenschwestern

Weltenbummler von Corona eingeholt