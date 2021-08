Bundestagswahl: Das sind die Positionen zu Tierhaltung und Flächenverbrauch

Plus Wie kann die heimische Landwirtschaft unterstützt werden? Welche Akzente Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl setzen.

Die Teilnehmerzahl war Corona-bedingt begrenzt, jedoch an der Anzahl der Bundestagskandidatinnen und -kandidaten hatten die Kreisverbände Günzburg, Neu-Ulm und Unterallgäu des Bayerischen Bauernverbands (BBV) bei der Podiumsdiskussion im Gasthof Adler in Wiesenbach nicht gespart. Zum Austausch mit den BBV-Kreisvorständen waren alle Bundestagskandidatinnen und -kandidaten aus dem Wahlkreis Neu-Ulm eingeladen. Zwei Plätze blieben allerdings leer.