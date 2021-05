Wiesenbach

15:01 Uhr

Naturnah wohnen für Senioren in Wiesenbach

In der Oberwiesenbacher Ortsmitte baut die Familie Konrad-Steidle eine Seniorenwohnanlage. Sie liegt in prominenter Nachbarschaft zur Kirche und zur Alten Schule/Feuerwehr.

Plus Schon Anfang Juli sollen die neuen Domizile in der Ortsmitte der Gemeinde Wiesenbach bezogen werden können. Was das Besondere an dem Neubau in der Landidylle ist

Von Manuela Rapp

An alles ist gedacht, sogar an Hühner und Hasen. Denn Haustiere sind ausdrücklich erwünscht. „Wir haben eine Anzahl Mieter, die ihre Katze oder ihren Hund mitbringen“, sagt Karin Konrad-Steidle. Das gehört zum Konzept der Seniorenwohnanlage, die gerade in Oberwiesenbachs Ortsstraße entsteht. Was heißt entstehen: Am 1. Juli sollen die elf Wohnungen bereits bezugsfertig sein. „Drei sind noch frei“, erklärt die Hotelbetriebswirtin und Hotelmeisterin vom „Gasthof zum Adler“.

