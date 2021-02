vor 33 Min.

Wohnungen oder Gastronomie im früheren Thannhauser Rathaus?

Plus Welcher Ansatz sich jetzt abzeichnet und warum eine Lösung für das Gebäude für die Thannhauser Innenstadt so wichtig ist.

Von Markus Landherr

Was passiert mit dem früheren Thannhauser Rathaus, welche Nutzung ist sinnvoll? Nun zeichnet sich ein neuer, möglicher Lösungsansatz ab. Könnten dort barrierefreie Wohnmöglichkeiten eingerichtet werden oder könnte das Areal gar gastronomisch genutzt werden? Bürgermeister Alois Held hat jetzt seine Vorstellungen im Detail skizziert.

Über einen Erbbaupachtvertrag möchte die Stadt Thannhausen das ehemalige Rathaus in der Christoph-von-Schmid-Straße einer neuen Nutzung zuführen.

Seit dem Umzug der Stadtverwaltung in den Neubau an der Edmund-Zimmermann-Straße im Jahr 2012 steht das Gebäude leer. Und seitdem gab es immer wieder Ideen für eine Nutzung. Umgesetzt werden konnte bisher jedoch nichts.

Ein Architektenwettbewerb zum Bau einer Stadthalle brachte zwar Entwürfe, aber keine Veränderung der Situation. Im Jahr 2017 wäre das Gebäude beinahe abgerissen worden. Dies war bereits beschlossene Sache, der Beschluss wurde aber nicht umgesetzt. Wohl auch wegen Christoph von Schmid, der 2017 seinen 250. Geburtstag gefeiert hätte und das Gebäude während seines Wirkens in der Mindelstadt bewohnte. Sein Denkmal steht heute auf dem Vorplatz.

Im Frühjahr 2019 forderte Josef Brandner (FW) in einer Stadtratssitzung sogar den sofortigen Abriss, erhielt dafür aber keine Mehrheit. In der gleichen Sitzung beantragte die CSU die Überprüfung einer Nutzung als Tagespflege für Senioren und für Büroräume und Mietwohnungen. Sollte eine Sanierung nicht möglich sein, solle das Gebäude in seinen wesentlichen Außenmaßen neu gebaut werden.

Wie es mit der Bausubstanz des Gebäudes aussieht

Auch darüber wurde damals kontrovers diskutiert, da laut Meinung der Freien Wähler nichts mehr vom ursprünglichen Zustand des Gebäudes übrig sei und dieser sich aufgrund der schlechten Bausubstanz auch nicht wiederherstellen lasse.

Nach wie vor einig ist sich der Stadtrat, dass etwas geschehen muss. „Wir brauchen an dieser zentralen Stelle eine vernünftige Nutzung“, sagt Bürgermeister Alois Held (CSU). Der Abriss sei damals nur deshalb ins Spiel gebracht worden, weil keine Lösung in Sicht war. Wenn es diese gäbe, sei wohl allen daran gelegen, das Gebäude zu erhalten, so das Stadtoberhaupt weiter.

Deshalb wolle man mit dem Erbbaupachtvertrag einen neuen Versuch starten. Dieser sieht vor, dass die Immobilie gegen Abgabe eines Gebots von der Stadt für 50 Jahre gepachtet werden kann. Der Pächter erwirbt dabei die Immobilie, nicht aber das Grundstück. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit geht das Gebäude wieder in das Eigentum der Stadt über. Jährlich werde eine Pacht erwartet, heißt es in der Ausschreibung der Stadt. Außerdem solle der Pächter „das Gebäude unverzüglich nach Vertragsschluss sanieren und während der Laufzeit betreiben“. Mit diesem Modell habe die Stadt weiterhin eine gewisse Kontrolle, was an dieser zentralen Stelle der Stadt passiere, ein Verkauf komme auch aus diesem Grund nicht infrage, so Held. Als mögliche Nutzung schlägt die Stadt barrierefreie Wohnmöglichkeiten vor. Hier gebe es aktuell eine hohe Nachfrage und wenig adäquate Angebote. Aber auch eine gastronomische Nutzung, die den Christoph-von-Schmid-Platz belebt, sei denkbar.

Was bei der vertraglichen Regelung noch offen ist

„Grundsätzlich sind wir aber offen, was die Nutzung betrifft, sofern sie ins Stadtzentrum passt“, sagt Held. Offen sind auch die Details des Vertrags. „Gegebenenfalls kann die Vertragslaufzeit verlängert werden oder das Gebäude am Ende abgelöst werden. Das müssen wir mit einem potenziellen Interessenten klären“, sagt Held.

Wichtig ist ihm, dass etwas passiert. Mit der Neugestaltung der Christoph-von-Schmid-Straße, die im Frühjahr beginnt, wird das Ensemble aus Kirche, Denkmal und ehemaligem Rathaus aufgewertet. Ein verfallender Leerstand passt da nicht ins Bild. Das Erbbaumodell sieht Held als Versuch: „Falls das nicht funktioniert, werden wir uns eben weiter Gedanken machen.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen