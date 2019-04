18:00 Uhr

Wohnungsnot, Pflegenotstand, Leiharbeit - auch im Kreis Günzburg

Trotz anhaltend guter Zahlen auf dem Arbeitsmarkt auch im Kreis Günzburg sieht der DGB eine ganze Reihe ungelöster Probleme.

Von Peter Bauer

Der 1. Mai? Das ist für viele wohl der Gedanke an einen freien Tag, am besten mit gutem Ausflugswetter. Und der eine oder andere setzt seiner Liebsten wohl auch noch ein kleines Maibäumchen („Maiele“). Doch in erster Linie ist der 1. Mai der Tag der Arbeit. Es ist ein Tag, der auf die Problemfelder des Arbeitslebens aufmerksam machen soll. Und trotz insgesamt guter Zahlen auf dem Arbeitsmarkt (im Kreis Günzburg bewegt sich die Zahl der Arbeitslosen im Zwei-Prozent-Bereich) sehen heimische Gewerkschaftsvertreter wie Werner Gloning eine Menge Problemfelder wie etwa die Engpässe im Pflegebereich oder die Problematik, dass immer mehr Firmen das System der Tarifbindung verlassen – zum Nachteil der Beschäftigten. Darauf möchten die Gewerkschaften zum 1. Mai aufmerksam machen. Und oftmals seien Lösungen nur auf europäischer Ebene möglich, heben der DGB-Kreisvorsitzende Werner Gloning, der Krumbacher DGB-Ortsvorsitzende Peter Tschochohei und sein Stellvertreter Christoph Helmes hervor. „Europa. Jetzt, aber richtig“: So lautet das Motto des DGB zum 1. Mai.

Im Günzburger Forum am Hofgarten wird es am Dienstag, 30. April zum Tag der Arbeit einen Vorabendtreff mit einer Plakatausstellung geben. Beginn ist um 19 Uhr. Unter anderem spricht der Günzburger Oberbürgermeister Gerhard Jauernig zur Frage „Was macht Günzburg für preiswerten Wohnraum“? Im Wohnungsbereich habe sich auch im Kreis Günzburg die Lage sehr zugespitzt. Es werde immer schwieriger, preisgünstige Wohnungen zu finden. Der vor Kurzem angelaufene Bau von 21 Wohnungen im Bereich des Krumbacher Hopfenwegs sei auch nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“, erklären die Gewerkschaftsvertreter. Auch in der Region gebe es immer wieder innerörtliche Grundstücke, die nicht bebaut seien und leer stehende Wohnungen. Es gelte, den Baugenossenschaftsgedanken neu zu beleben.

Die Baugenossenschaften trugen vor Jahrzehnten unter anderem maßgeblich dazu bei, Wohnungen für Flüchtlinge und Heimatvertriebene bereitzustellen. Ein weiteres zentrales Thema für den DGB sind die zunehmenden Probleme im Pflegebereich. Der DGB möchte sich hier massiv einbringen. Klar sei, dass eine Verbesserung im Pflegebereich „nicht zum Nulltarif“ zu haben sei. Hier müsse, so Tschochohei, Gloning und Helmes, mehr Geld in die Hand genommen werden. Ein Problem sei der „graue Pflegemarkt“. Hier würden, so die Gewerkschaftsvertreter, oftmals aus Osteuropa stammende Arbeitskräfte, die als Pflegerinnen arbeiten, als Haushaltshilfen bezahlt. Bei der Rente gelte es, die drohende Altersarmut für viele Menschen abzuwenden.

Stand am Freitag am Krumbacher Marktplatz

Das Rentenniveau müsse auf einem Niveau von spürbar über 50 Prozent des Arbeitseinkommens bleiben. Umfassende Produktivitätsfortschritte würden die Möglichkeit dazu bieten. Ziel müsse es sein, die sozialen Standards in Europa stärker anzugleichen. Einen genaueren Blick möchte der DGB auf die Struktur des Arbeitsmarktes werfen. Die Arbeitslosigkeit befinde sich auf einem niedrigen Stand – aber wie sieht das konkret mit Zeit- und Leiharbeit aus? Wie ausgeprägt ist das Problem der Scheinselbständigkeit? Auch auf diese Fragen möchte der DGB mit seinen Aktionen zum 1. Mai aufmerksam machen. Im Kreis findet die Hauptveranstaltung in Günzburg statt. In Krumbach sind Gloning, Helmes und Tschochohei am Freitag, 26. April, von 9.30 Uhr bis 12 Uhr bei einem Stand am Krumbacher Marktplatz präsent. Plakate zu den DGB-Themen sind noch bis zum 2. Mai an der Kammelbrücke in der Innenstadt zu sehen.

