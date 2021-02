vor 4 Min.

Zehn weitere Corona-Fälle im Landkreis

Virus-Mutation im BKH in Günzburg entdeckt

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Günzburg liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag bei 41,7 (Vortag: 40,9). Das RKI meldet zehn neue Corona-Fälle im Kreisgebiet, die Gesamtzahl der Infizierten liegt nun bei 4268, 53 davon in den vergangenen sieben Tagen. Nach Angaben des RKI gibt es keinen weiteren Todesfall im Landkreis. Die Zahl liegt weiter bei 91.

Im Bezirkskrankenhaus Günzburg ist eine Corona-Virus-Mutation entdeckt worden, wie die Einrichtung am Donnerstag mitteilte. Dabei handele es sich um die britische Variante, wie inzwischen bekannt sei. Zwei betroffene Patienten seien sofort auf die Klinik-interne Covid-Station verlegt und dort in Einzelzimmern isoliert worden. Gleichzeitig wurde das Labor beauftragt, nach Virus-Mutationen zu suchen. Beide Patienten, heißt es in der Mitteilung, seien asymptomatisch, nachgewiesen wurde die Mutation nur bei einem. Die Herkunft der Mutation sei noch nicht geklärt. Aus diesem Grund habe das Gesundheitsamt Günzburg eine zweimalige Testung aller 1500 Mitarbeiter angeordnet. In den Kreiskliniken ist die Situation am Donnerstag wie folgt: Am Standort Günzburg lag ein Covid-Patient (nicht beatmet) auf der Intensivstation. Auf der Isolierstation waren es drei Patienten. In der Krumbacher Kreisklinik war weiterhin kein Corona-Patient in der Intensivstation, vier Personen befanden sich in der Isolierstation.

Für die einzelnen Gemeinden meldet das Landratsamt Günzburg am Donnerstag für den Zeitraum vom 2. bis 11. Februar folgende Corona-Zahlen:

0; 2; 0; 1; 0; 3; 2; 4; 2; 0; 0; 0; 0; 12; 0; 1; 2; 0; 1; 9; 0; 1; 5; 4; 1; 1; 0; 6; 2; 0; 0; 0; 1; 1; 19 (zg)

