vor 30 Min.

Zeugen nach Unfall bei Edenhausen gesucht

Ein Unfall beim Überholen eines Traktors ereignete sich am Dienstag zwischen Edenhausen und Krumbach. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 12.40 Uhr auf der B 300 zwischen Krumbach und Edenhausen, Höhe Waldhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro. Zur Unfallzeit fuhr ein 21-Jähriger mit einem Traktor in Richtung Krumbach, gefolgt von einem Opel sowie einem VW. Auf Höhe des Waldhauses setzte der 57-jährige Fahrer des VWs zum Überholen an, so die Angaben der Polizei. Während dessen Überholvorgang begann auch die 39-jährige Fahrerin des Opels damit, den Traktor zu überholen. Der 57-Jährige versuchte, einen Zusammenstoß zu vermeiden, indem er nach links in Richtung Graben auswich.

Das Auto überschlug sich

Vermutlich beim Gegenlenken touchierte er den Pkw der 39-Jährigen, deren Pkw dadurch in Richtung des linken Traktorvorderrades gedrückt worden ist. Aufgrund dessen geriet der Pkw der 39-Jährigen ins Schleudern und überschlug sich in den linken Seitengraben. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Die 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Da der Unfallhergang noch nicht ganz geklärt werden konnte, werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach, Telefon 08282/905111, zu melden. (pm)

