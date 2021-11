Ziemetshausen

06:00 Uhr

Freundeskreis Zusam-Stauden organisiert Hilfsaktion für rumänisches Alba Julia

Plus Die Corona-Pandemie trifft die Ärmsten in Rumänien besonders heftig. Wie der Freundeskreis Zusam-Stauden in Alba Julia hilft.

Von Peter Voh

Die ausufernde Corona-Pandemie trifft Rumänien sehr hart - und dabei insbesondere die Ärmsten der Gesellschaft, die Alten, die sowieso am oder unter dem Existenzminimum leben müssen. Das ist der nachdenklich stimmende Hintergrund für die neuerliche Hilfsaktion des Freundeskreises Zusam-Stauden für die Einrichtungen von Schwester Maria in Alba Julia/Rumänien. Abgabetermin für die Hilfsaktion ist am Samstag, 20. November, von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr im Hof der Firma Karl Miller, Vogelburgstraße 17a, in Ziemetshausen. Packlisten, Packzettel und ein Info-Plakat können auf der Homepage des Freundeskreises www.hilfe-fuer-alba-julia.de oder bei www.freundeskreis-zusam-stauden.de eingesehen und heruntergeladen werden. Die Unterlagen können auch per E-Mail bei Anton Böck unter vorsitzender@hilfe-fuer-alba-julia.de oder telefonisch unter 08239/7426 (Anrufbeantworter) angefordert werden. Das Gesundheitswesen in dem Balkanstaat steht am Rand des Zusammenbruchs.

