Ziemetshausen

17.06.2021

Fußgängerschutz an Friedhofstraße in Ziemetshausen soll wieder weg

Plus Vor weniger als einem Jahr wurde der Schutz angebracht, bald darauf kamen die Beschwerden. Jetzt haben Ziemetshauser sich erfolgreich gegen die bauliche Veränderung durchgesetzt.

Von Peter Voh

Im Dezember 2019 hat der Marktgemeinderat Ziemetshausen auf Anregung einiger Bürger beschlossen, zur Sicherung der Schulkinder an der Friedhofstraße bei der Einmündung in die Wäckerlestraße eine weiß schraffierte Fläche auf der Straße sowie einen Verkehrsspiegel anzubringen. Nach nochmaliger Besichtigung mit der Polizeiinspektion Krumbach, dem Staatlichen Bauamt und dem Landratsamt Günzburg als Aufsichtsbehörde im Rahmen der Verkehrsschau im Juni 2020 wurde an dieser Stelle einem nicht überfahrbaren Schutzbau durch Leitschwellen geraten. Dieser biete den Kindern mehr Sicherheit, so die Begründung. Zudem sollte im Anschluss in die Friedhofstraße hinein eine Grenzmarkierung angebracht werden, da hier die Sicht für Kinder oft durch abgestellte Autos behindert wird.

Themen folgen