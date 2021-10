Mehr als 100 Pilger bei der Ettal-Wallfahrt

Plus Von Maria Vesperbild bei Ziemetshausen aus marschierten Gläubige 170 Kilometer zu Fuß in den Wallfahrtsort. Die Planung war ein schwieriges Unterfangen.

Mehr als 100 Pilger machten sich trotz der Corona Pandemie zu Fuß am 17. September auf den Weg nach Ettal. Den Teilnehmern war die Wallfahrt ein sehr großes Anliegen, um im Gebet Bitten und Dank vorzubringen und um baldige Befreiung von der Pandemie zu beten.