Mitarbeiter bei Geiger Automotive in Ziemetshausen wollen Taten statt Worte

Plus Bei der Firma Geiger kamen Mitarbeiter auf Einladung der Gewerkschaft BCE und dem Betriebsrat zusammen, um der Geschäftsführung zu sagen: Wir lassen uns nicht verkohlen.

Montagmorgen, kurz nach zehn, die Sonne brennt schon fast auf der Haut - und im Grillwagen drehen sich die Hähnchen in der Hitze. Die Bierbänke stehen bereit, die Getränke auch, dann kommen die Mitarbeiter aus allen Richtungen. "Fehlt nur noch die Blasmusik", ruft einer lachend, und tatsächlich könnte das hier ein kleines Dorffest sein. Der Anlass fürs gemeinsame Grillhähnchen-Essen bei der Firma Geiger Automotive in Ziemetshausen aber ist ein sehr viel ernsterer.