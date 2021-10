Schulbus-Streit: 14-Jährigen mit Kopf an Scheibe geschlagen und verletzt

Zwei 14-Jährige sind auf dem Weg zur Schule im Bus aneinandergeraten. Auslöser war offenbar ein Schulranzen. Einer der Streitenden wurde verletzt.

Zwei 14-jährige Schüler sind am Montag gegen 7.20 Uhr im Schulbus in Ziemetshausen aneinandergeraten. Der zunächst verbale Streit wegen eines Schulranzens, der auf einem Sitz lag, endete in einer tätlichen Auseinandersetzung, berichtet die Polizei. Der beschuldigte Jugendliche schlug den Kopf seines Mitschülers mehrmals gegen die Seitenscheibe des Busses. Der Geschädigte trug leichte Verletzungen davon. (AZ)