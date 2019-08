vor 59 Min.

Ziemetshausen: Segelfliegerin muss in Getreidefeld landen

Eine Segelfliegerin musste bei Ziemetshausen in einem Getreidefeld landen: Dies meldet die Polizei (Symbolbild) in ihrem Bericht.

Fehlende Thermik macht Rückkehr zu Thannhauser Flugplatz unmöglich. Bei der Landung entstand kein Schaden. Warum "Außenlandungen" von Seglern nicht ungewöhnlich sind.

Am Donnerstag, gegen 14.45 Uhr musste eine 24-jährige Pilotin eines Segelflugzeuges auf einem Getreidefeld bei Ziemetshausen eine Außenlandung durchführen. Aufgrund der fehlenden Thermik war es ihr laut Polizei nicht mehr möglich, zu ihrem Startort, dem Flugplatz in Thannhausen, zurückzukehren. Die Landung verlief erfolgreich, sodass an dem Flugzeug kein Schaden entstand. Mit einem Anhänger wurde der Segelflieger im Anschluss zum Flugplatz verbracht. Außenlandungen von Segelflugzeugen stellen keinen besonderen Ausnahmefall dar. Sie sind sogar Teil der Ausbildung zum Segelflugpiloten. Eine solche Landung kann immer dann nötig werden, wenn die Aufwinde zum Erreichen des nächsten Flugplatzes nicht ausreichen. (zg)

