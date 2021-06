Weichenstellung an der Spitze der VG Ziemetshausen

Plus Bei der Verwaltungsgemeinschaft Ziemetshausen gibt es wichtige personelle Veränderungen. Welche Projekte in der VG im Mittelpunkt stehen.

Bei der Verwaltungsgemeinschaft Ziemetshausen gibt es eine neue Geschäftsstellenleitung. Mit sofortiger Wirkung wurde Diplom-Verwaltungswirtin (FH) Anja Böck neben ihrer bisherigen Tätigkeit als Leiterin des Bauamts zur neuen geschäftsleitenden Beamtin bestellt. Zum stellvertretenden Geschäftsstellenleiter ernannt wurde Verwaltungsfachwirt Daniel Berthold, der bereits Kämmerer und Personalchef der Verwaltungsgemeinschaft ist. Anja Böck tritt damit in diesem Bereich die Nachfolge des aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenen Kämmerers Leo Sirch an.