Woher soll das Schönebacher Wasser in Zukunft kommen?

Plus Chlorung und Abkochen: Schönebacher Bürger beklagen die mangelhafte Trinkwasserversorgung. Diskutiert werden verschiedene Lösungen.

Die Einwohner von Schönebach monieren schon seit Jahren die mangelhafte Versorgung mit Trinkwasser über das Netz der Marktgemeinde Dinkelscherben. Noch aus der Zeit, als Schönebach zum Landkreis Augsburg gehörte, stammt die Wasserversorgung, die über Oberschöneberg und den Hochbehälter bei Holzara erfolgt. Damit gab es in den letzten Jahren immer wieder Probleme, weil das Trinkwasser von dort wegen Problemen im Versorgungssystem gechlort und dann letztendlich beim Endverbraucher auch abgekocht werden musste. Die Marktgemeinde Ziemetshausen will jetzt eine Lösung für dieses Problem finden.