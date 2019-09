vor 43 Min.

Zwei Männer prügeln im Suff aufeinander ein

Erheblich alkoholisiert geraten zwei Männer in Münsterhausen am Wochenende in einen Streit, in dessen Verlauf eine Faust in einem Gesicht landet. (Symbolbild)

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf einer Veranstaltung in der Jahnstraße in Münsterhausen zwischen zwei etwa gleichaltrigen Männern zu einem Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Wie die Polizei berichtet, wurde einer der beiden Männer im Verlauf des Streits mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Beide Beteiligten waren Angaben der Polizei zufolge erheblich alkoholisiert. (zg)

