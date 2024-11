Festliches Weihnachtskonzert „Adeste Fidelis“ kehrt nach Krumbach zurück

Nach einer fünfjährigen Pause wird das musikalische Ereignis erneut mit über 80 Mitwirkenden gestaltet: Am Sonntag, 22. Dezember, findet um 16 Uhr in der Kirche Maria Hilf in Krumbach das festliche Advents- und Weihnachtskonzert „Adeste Fidelis“ statt. Die Big Band Steinbach mit Streichensemble und ein rund 60-köpfiger Chor begleiten die Solisten Jeannette Wernecke und Pascal Blenke.

Das Publikum erwartet eine Auswahl an weihnachtlichen und besinnlichen Stücken wie „Macht hoch die Tür“, „Maria durch ein‘ Dornwald ging“ und „Oh Holy Night“. Im Programm finden sich auch moderne Lieder wie „You Raise Me Up“ und Leonard Cohens Klassiker „Hallelujah“. Mit dem Titel „World In Union“ wird zudem das Anliegen nach Frieden und Zusammenhalt musikalisch thematisiert. Die Arrangements von Manuel Wolf nutzen die Vielfalt der Instrumente und Solobeiträge – etwa von Saxofon, Trompete und Violine – um abwechslungsreiche Klangbilder und beeindruckende musikalische Spannungsbögen zu erzeugen.

Nach der erfolgreichen Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben etablierte sich die Sopranistin Jeannette Wernecke mit Partien des hohen Koloraturfachs (z. B. „Die Königin der Nacht“ aus der Oper „Die Zauberflöte“) an vielen Theatern in ganz Deutschland. Als Solistin unter anderem mit Rollen aus „Phantom der Oper“ und „Elisabeth“ wurde sie zusammen mit der Big Band Steinbach vielfach gefeiert. Der Augsburger Sänger, Songwriter und Pianist Pascal Blenke macht sich die Bühne zum eigenen Wohnzimmer. Mit seiner warmen, klaren Stimme begeisterte er im Bundesjazzorchester und heute vor allem mit seiner eigenen „Pascal Blenke“-Band, die bereits als Vorband von Jamie Cullum auftrat. Max Steinbach und der musikalische Leiter Manuel Wolf stehen mit ihrer Formation für musikalisch hochwertige und einmalige Konzerterlebnisse. Die Big Band wird immer wieder eingeladen, Firmenfeiern und Gala-Bälle musikalisch zu gestalten, in diesem Jahr spielten sie etwa im Festspielhaus in Bregenz und beim Allgäuer Presseball. Kürzlich waren sie engagiert beim Jubiläum des Presseballs in der Kongresshalle in Augsburg. Dennoch ist es gerade für Max Steinbach aus Aletshausen immer etwas Besonderes, im XXL-Format mit der großen Anzahl an Mitwirkenden und dem Konzert „Adeste Fidelis“ in der Kirche Maria Hilf in Krumbach aufzutreten.

Karten für das Konzert sind zum Preis von 25 Euro bei den Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach (Tel.: 08282/907-0) oder über München Ticket erhältlich. Eine Abendkasse ist ebenfalls vor Ort geöffnet. Konzertbeginn ist um 16:00 Uhr, der Einlass erfolgt ab 15:00 Uhr, mit freier Platzwahl in der Kirche. (AZ)