Abschied von einer Ära: Aichens historische Schule weicht modernem Kita-Neubau

In der Gemeinde Aichen geht mit dem Abriss der „Alten Schule“ auch ein Stück Ortsgeschichte zu Ende. War doch diese Dorfschule unterhalb der Pfarrkiche St. Ulrich über Generationen eine wichtige Bildungsstätte für die jungen Mädchen und Buben im Ort. Gerade für Bürgermeister Alois Kling ist dieser Abriss nicht nur mit zahlreichen Erinnerungen an seine Schulzeit verbunden, sondern man merkt ihm bei seinen Erzählungen auch dabei ein Stück Wehmut an. Nun hat sich der gesamte Gemeinderat entschieden, dass nach dem Abriss eine neuer, zur Region und zum Ortsbild passender Neubau einer Kindertagestätte mit einer Größe von 90 auf 33 Metern entstehen wird.

Josef Jäger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alois Kling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis