Aichen

vor 48 Min.

Aichen bringt Planung für Mountainbike-Strecke voran

Plus Nach der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ist die neue Mountainbike-Strecke für Aichen einen Schritt weiter. Was in Aichen konkret beschlossen wurde.

Von Karl Kleiber

Um den Bau einer Mountainbikestrecke am Weiherberg ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Aichen. Da die Planungsunterlagen zum Bau einer Mountainbikestrecke am Weiherberg überarbeitet werden mussten, wurde der Billigungs- und Auslegungs-Beschluss vom 3. Februar 2022 nicht vollzogen. Architekt Eugen Riedler stellte nun die überarbeitete Planung vor. Bei der öffentlichen Auslegung gingen nicht bedeutende Anmerkungen und redaktionelle Änderungen ein. Das Denkmalamt erinnerte an eine nahe Burganlage, da Mauerreste gefunden wurden. Diese gelte es zu erhalten.

