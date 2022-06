Auto brennt in Aichen ab - Fahrer kann sich retten

Ein Mann ist in seinem Auto unterwegs, als plötzlich Rauch aus der Motorhaube aufsteigt. Kurz nachdem er anhält, geht der Wagen in Flammen auf.

Auf der Pfarrer-Bobinger-Straße in Aichen hat ein Pkw am Samstagnachmittag gebrannt. Ein 75-jähriger Mann war mit seinem zehn Jahre alten Wagen unterwegs, als plötzlich Rauch aus der Motorhaube aufstieg. Der Mann hielt das Auto an und der Motorraum begann kurze Zeit später zu brennen.

Der Pkw brannte aus und die alarmierte Feuerwehr Aichen konnte den Wagen ablöschen. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht habe. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (AZ)