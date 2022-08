Aichen

12:30 Uhr

Für Neubau der Leichenhalle in Aichen ist eine Satzungsänderung notwendig

Plus Die Aussegnungshalle ist so marode, dass sie neu gebaut werden soll. Was der Gemeinderat Aichen außerdem beschlossen hat.

Von Karl Kleiber

Bei der letzten Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause hat das Gremium noch wichtige Entscheidungen getroffen. Zum einen ging es um den Bebauungsplan für den Solarpark im Ortsteil Obergessertshausen, des Weiteren wurden die Stellungnahmen des Landratsamtes zur 6. Änderung der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung "Bebauung nordöstlich der St.-Ulrich-Straße" abgearbeitet und gebilligt. Außerdem ging es um die Aussegnungshalle in Aichen.

