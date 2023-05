Aichen

11:00 Uhr

Kita, Photovoltaik und mehr: In Aichen stehen große Projekte an

Plus In Aichen sorgt eine Stellungnahme des Landratsamts für Unmut. Der Neubau der Kita ist beschlossen.

Von Josef Jäger

An großen Themen mangelt es in Aichen derzeit nicht: In der jüngsten Gemeinderatssitzung standen auf der Tagesordnung unter anderem die großen Projekte Freiflächenphotovoltaikanlage in Obergessertshausen, der Neubau der Kindertagesstätte und der Neubau des Leichenhaus Aichen.

Mit Spannung wurde der Informationsblock der Planungs- und Projektentwicklung GmbH LARS consult zum Projekt „Freiflächenphotovoltaikanlage Obergessertshausen“ verfolgt: Bis auf vier Behörden, Verbände und Träger wurden Bedenken und Hinweise für diese Vorhaben vorgebracht – elf Behörden, Verbände und Träger hatten keinerlei Anregungen und Bedenken. Hinweise wurden vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen.

