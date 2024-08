Motorradfahrerin schwer verletzt: Hubschraubereinsatz nach Unfall bei Aichen

Am Montag gegen 19 Uhr hat sich auf der Staatsstraße 2027 zwischen Aichen und Memmenhausen ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 9.000 Euro ereignet. Laut Polizeibericht befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Krad die Straße von Aichen kommend in Richtung Memmenhausen. Sie fuhr hinter einem weiteren Kradfahrer her. Laut Polizei vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers fuhr sie in einer leichten Rechtskurve geradeaus gegen die dortige Leitplanke und verlor die Kontrolle über ihr Zweirad.

Schwerer Unfall auf Staatsstraße 2027 zwischen Aichen und Memmenhausen

Die 38-Jährige schlitterte mehrere Meter, bis sie in einer Böschung zum Liegen kam. Das Krad wurde zurück über die Fahrbahn geschleudert. Die 38-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Aichen wurde zur Sperrung der Straße alarmiert. Die Straße war etwa zwei Stunden gesperrt. (AZ)