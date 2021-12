Neue Photovoltaik-Anlage könnte bei Obergessertshausen entstehen

Plus Der Aichener Gemeinderat lässt sich über die PV-Freiflächen-Anlage im Süden des Zusamdorfes informieren. Es wäre die dritte Anlage in der Gemeinde.

Welche Möglichkeiten gibt es in Aichen, die Nutzung von Photovoltaik weiterzuentwickeln? Jetzt gab es in der Zusam-Gemeinde im Südosten des Landkreises Günzburg eine wichtige Weichenstellung. Dabei spielt der Ortsteil Obergessertshausen eine tragende Rolle.