Was Agnes Rinninger mit dem 1000-Euro-Gewinn anstellt

1000 Euro als verspätetes Ostergeschenk sind toll. Die erste Gewinnerin des Dialekträtsels der Augsburger Allgemeinen kommt aus dem kleinen Aichen.

Ganz aus dem Häuschen war die Gewinnerin unseres Dialekträtsels, als der Anruf kam, dass sie 1000 Euro gewonnen hat. Das Rätsel wird im gesamten Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen ausgespielt. Ein „Bibberle“ ist natürlich ein Küken und nicht eine Flasche oder eine Pizza, das wusste die Schwäbin Agnes Rinninger aus Aichen, ganz im Süden des Landkreises Günzburg, genau.

Selber hat sie keine Bibberle im Haus und auch nie aufgezogen, doch Katzen gibt es bei ihr. Die 63-jährige Mutter dreier Kinder (zwei Söhne und eine Tochter), von denen zwei noch daheim wohnen, wird das Geld in die Renovierung des Hauses stecken. Sie sei gerade in der unteren Wohnung damit beschäftigt, da kommt der Gewinn als verspätetes Ostergeschenk gerade recht und wird schnell verbraucht sein. Die verwitwete gebürtige Aichenerin hatte schon öfter mitgemacht bei einem Rätsel in der Zeitung, aber noch nie im Leben etwas gewonnen – „außer an Erfahrung“, wie sie lachend berichtet. Rinninger war früher im kunststoffverarbeitenden Betrieb ihres Bruders in der Verpackung tätig und genießt bereits als Rentnerin den „Unruhestand“.