75-jähriges Jubiläum beim Sportverein Aletshausen

Bei der Generalversammlung des Sportvereins Aletshausen hielt man Rückschau und Ausblick. Die 75-Jahr-Feier findet im Juni statt. Eine neue Vorstandschaft ist am Start.

Bei der Generalversammlung des Sportvereins Aletshausen berichtete Vorsitzender Martin Bertele über das Vereinsgeschehen beim Sportverein im abgelaufenen Vereinsjahr. Ende Mai fand wieder das Pfingstturnier der D-, E-, F- und G-Jugendmannschaften auf dem Sportplatz statt. Weitere Veranstaltungen waren: Elfmeterturnier, Spieletag mit Schnuppertraining, Schlachtpartie, Jugendweihnachtsfeier, Hallenturniere, Sportlerball, Kinderball und Käsessen. In diesem Jahr steht das 75-jährige Gründungsjubiläum des Sportvereins im Mittelpunkt, das bei einem Festwochenende am 8. und 9. Juni gefeiert wird. An diesem Wochenende stehen Turniere der D-, E-, F- und G-Jugendmannschaften auf dem Programm. Am Samstagabend spielen die Rucksackmusikanten zum Gartenfest auf. Am Sonntag werden ein Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen angeboten.

Im Anschluss trug Kassierer Markus Miller den Kassenbericht vor und dankte seinem Vorgänger Peter Bull für die Unterstützung. Kassenprüfer Stefan Lutzenberger bestätigte eine einwandfreie Kassenführung.

Erstmals eine Damenmannschaft des SV Aletshausen gemeldet

Der Abteilungsleiter Fußball Markus Jeckle informierte, dass der SVA in dieser Saison erstmals eine Damenmannschaft im Spielbetrieb der Freizeitliga Bezirk Schwaben gemeldet hat. Außerdem dankte er allen Trainern für ihren Einsatz und den Sponsoren und Gönnern für die Unterstützung des Vereins. Stefanie Bertele referierte über die Aktivitäten der Sportgruppen Kinderzumba, Kinderturnen, Tischtennis, Tanzen, Yoga, Damengymnastik, Step Aerobic, Krabbelgruppe und Wirbelsäulengymnastik. Peter Bull ergänzte die Gruppen Herrengymnastik und Spinning, die über die Wintermonate im Sportheim trainieren. Jugendleiter Sven Riep informierte die Versammlung über die Entwicklungen im Bereich Jugendfußball und würde sich über mehr Zuschauer bei den Jugendspielen freuen.

Aufgrund gestiegener Abgaben an den BLSV sowie wegen der Inflation und höherer Energiekosten sieht die Vorstandschaft eine leichte Erhöhung der Mitgliedsbeiträge als notwendig an. Auch im Vergleich mit anderen Sportvereinen seien die Beiträge beim SVA sehr niedrig. Die Versammlung beschloss die Anhebung der Mitgliedsbeiträge mit großer Mehrheit.

Die Vorstandschaft des SVA wurde bei der Versammlung neu gewählt und setzt sich nun wie folgt zusammen: Martin Bertele (1. Vorsitzender), Gerd Miller (2. Vorsitzender), Markus Miller (Kassierer), Lukas Schwab (Schriftführer), Markus Jeckle (Abteilungsleiter Fußball), Simon Kolbinger (Jugendleiter), Stefanie Bertele (Damenleiterin), Sven Riep, Sarah Matzka, Carmen Lachenmayer, Stefan Demmer, Florian Selig und Markus Jutz (alle Beisitzer).

Ehrungen beim SV Aletshausen

Geehrt wurden langjährige Mitglieder und Übungsleiter. Für 60 Jahre Mitgliedschaft: Franz Bertele, Simon Raffalt, Erwin Sadlo, Leonhard Schregle, Alfred Lachenmayer, Rudolf Huber und Hermann Lachenmayer. Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Anna Maria Förster und Josef Schwab; für 40 Jahre Mitgliedschaft: Fritz Blösch, Thomas Lutzenberger, Johann Wiedemann, Hans-Dieter Walther, Martin Veitleder und Josef Bucher; für 25 Jahre Mitgliedschaft: Gabi Schwegler, Max Schwegler, Daniel Drexler, Cordula Rögele und Wiebke Maurer. Seit fünf Jahren Übungsleiter sind Claudia Matzka und Simon Kolbinger. Anschließend verabschiedete Martin Bertele die ausscheidenden Vorstandschaftsmitglieder Xaver Miller, Martin Veitleder, Claudia Ebner, Sylvia Schillgallis, Doris Schwab und Johannes Jeckle und dankte ihnen für ihren Einsatz.

Die geehrten Mitglieder und Übungsleiter beim SV Aletshausen stellten sich zusammen mit 1. Vorsitzendem Martin Bertele (zweiter von links) und 2. Vorsitzendem Gerd Miller (dritter von rechts) zum Erinnerungsfoto. Foto: Sammlung SV Aletshausen

Abschließend konnten die Anwesenden ihre Wünsche und Anträge vorbringen. Bürgermeister Georg Duscher dankte dem Sportverein im Namen der Gemeinde für seine Arbeit und hob das breite Sportangebot hervor, bei dem für alle Altersklassen etwas dabei ist. Er wünschte der neuen Vorstandschaft alles Gute und dem Verein eine schöne Feier zum 75-jährigen Vereinsjubiläum. Stefan Lutzenberger freute sich über die gute Zusammenarbeit des Burschen- und Sportvereins und bedankte sich für die Nutzung des Sportheimparkplatzes bei Scheibenfeuer, Schrottsammlung und Mofatreffen. Martin Veitleder resümierte seine 16-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft und bedankte sich besonders beim ebenfalls ausscheidenden Vorstandschaftsmitglied Xaver Miller, der viele Arbeitsstunden für den Verein geleistet habe, insbesondere beim Anbau des Sportheims, der vor zehn Jahren abgeschlossen wurde. Martin Bertele dankte besonders dem Jugendtrainer Thomas Schweikart, der den Neubau der Heim- und Gasthütte am Sportplatz organisiert und durchgeführt hat. (AZ)