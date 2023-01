Aletshausen: Aus Bauernhof wird ein Elektrobetrieb

Der Bauhof der VG Krumbach nimmt am 1. Februar den Betrieb auf. Thema im Gemeinderat Aletshausen waren auch Förderungen für Solaranlagen.

Bürgermeister Georg Duscher gab bei der jüngsten Ratssitzung der Gemeinde Aletshausen bekannt, dass in der Gemarkung Winzer ein bestehendes, leeres landwirtschaftliches Gebäude umgebaut werden solle. In die ehemaligen Stallungen kommt laut vorgelegtem Bauplan ein Elektro-Betrieb, der in kleinem Rahmen bereits besteht. Der Gemeinderat stimmte zu.

Bauhof: Weiter informierte der Bürgermeister über die Endausbau-Stufe beim Bauhof der VG Krumbach, mit den Mitgliedsgemeinden Aletshausen, Breitenthal, Deisenhausen, Ebershausen, Waltenhausen und Wiesenbach. Errichtet wurde er zwischen Breitenthal und Nattenhausen. Die Hackschnitzel-Heizung, Kessel und Puffer seien bereits vor Ort und müssen nur noch installiert werden. Am 1. Februar soll der Bauhof mit drei fest angestellten Mitarbeitern den Betrieb aufnehmen. Die Teilnehmer-Gemeinden werden in der ersten Zeit noch weiterhin ihre ehrenamtlichen Dienstleister beschäftigen. Die offizielle Eröffnung mit einem Tag der offenen Tür für die Bevölkerung soll anfangs Sommer stattfinden.

Solaranlagen: Es gäbe vonseiten des Staates eine neue, interessante Förderung für Solar-Anlagen auf Hausdächern, kam die Information aus dem Gemeinderat. Damit könnte man günstig einkaufen, hieß es. Bürgermeister Duscher meinte, man soll erst einmal abwarten, ob es rentabel sei, auf kommunalen Dächern solche Anlagen zu errichten. Das müsse erst ausgelotet werden