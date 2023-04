Besondere Ehrungen beim Musikverein Aletshausen

Beim Jahreskonzert begeistern die Musiker des Musikvereins Aletshausen im Sportheim. Traditionelle Stücke sorgen für Stimmung.

Zahlreiche Gäste fanden sich zum Konzert des Musikvereins Aletshausen im festlich dekorierten Sportheim ein. Dirigent Helmut Liebhaber und seine Musiker begrüßten das Publikum mit dem "Drina-Marsch" und gaben somit den Auftakt zum Frühjahrskonzert.

Durch die Stücke "Auf einem persischem Markt", "Schmelzende Riesen", "Jesus Christ Superstar" und viele weitere führte die Marketenderin Juliane Noll charmant durch den ersten Teil des Programms. Einen Höhepunkt stellten Michaela Liebhaber am Tenorhorn und Carolin Schuster am Saxofon mit "The Story" von Brandie Marie Carlile im Arrangement von Markus Peter dar.

Nach dem Konzertmarsch "Domi Adventus" wurden die Ehrungen für langjährige Musiker durch den Bezirksvorsitzenden Patrick Scheel durchgeführt. Die Ehrenurkunde und das Abzeichen für zehn Jahre aktives Musizieren erhielten Hannah Senser und Michaela Liebhaber. Für 15 Jahre aktives Musizieren durften Benedikt Bosch, Lukas Drexler, Manuel Drexler, Robert Lochbrunner und Sebastian Bestler geehrt werden.

Anita Prestele besonders ausgezeichnet

Eva-Maria Duscher und Christine Reng erhielten jeweils für 25 Jahre Treue zur Blasmusik eine Ehrung. Eine besondere Ehrung für 50 Jahre Treue und Verdienste um die Blasmusik erhielt Anita Prestele.

Anschließend verabschiedete Vorsitzende Bettina Prestele mit einer Rede und einem Präsent den langjährigen Musiker Wilfried Paul. Der Ehrenmusiker spielte beim MV Klarinette und stand jederzeit mit Rat und Tat zur Hilfe. Prestele dankte ihm und seiner Familie für die tatkräftige Unterstützung über 51 Jahre und wünschte sich, ihn weiterhin als Fan des Musikvereins bei Auftritten begrüßen zu dürfen.

Mit "Von Herz zu Herz" (Christian Höcherl) führten die Musiker in den zweiten Teil des Konzerts über, welcher durch traditionelle Stücke wie "Am Malerwinkel“" und der Polka "Aufwind" für Stimmung sorgten. Mit "Hey Jude" arrangiert von Martin Scharnagel beendete Liebhaber offiziell das Konzert. Mit den Zugaben "Mens sana in corpore sano" (Geert Sprick) und "Ein Leben lang" (Fäaschtbänkler) bedankten sich die Musiker bei ihren Gästen und stimmten sie auf die bevorstehende Sommersaison und die Auftritte des Musikvereins ein. (AZ)