Aletshausen

17:00 Uhr

Die Kinderbetreuung wird in Aletshausen deutlich teurer

Plus Der Aletshauser Gemeinderat beschließt die Erhöhung der Kitagebühren um teils über 50 Prozent. Dieser Schritt sei unausweichlich, sagt Bürgermeister Duscher.

Von Oliver Wolff

Viele Kommunen in der Region erhöhen derzeit die Beiträge für Kinderbetreuung in Kitas und Kindergärten, so auch die Gemeinde Aletshausen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat die neuen Tarife beschlossen. Eltern müssen künftig deutlich mehr zahlen. Bürgermeister Georg Duscher sagt auf Nachfrage unserer Redaktion: "Wir waren innerhalb der VG Krumbach lange Zeit an der unteren Grenze, haben schon lange keine Gebührensätze mehr erhöht." Auch im landkreisweiten Vergleich seien die Beiträge aktuell unter dem Durchschnitt.

Es seien Lohnerhöhungen beim Betreuungspersonal in Aussicht gestellt und generell gebe es seit einiger Zeit höhere Betriebskosten, das Defizit werde immer höher. Es sei unausweichlich, die Beiträge zu erhöhen, sagt der Aletshauser Rathauschef. Auch die Kindergartenaufsicht vom Landratsamt Günzburg habe diesen Schritt empfohlen, so Duscher. "Beim Personal sind wir aber weiterhin gut aufgestellt." Der bundesweite Fachkräftemangel bei Erzieherinnen und Erziehern sei in Aletshausen glücklicherweise nicht zu spüren.

