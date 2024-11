Ehre für bis zu 65 Jahre im Verein der Winzer Fähnlein

Ein Rückblick auf das Vereinsjahr und hochkarätige Ehrungen waren Themen der Generalversammlung des Schützenvereins Winzer Fähnlein. Die Schützen haben außerdem eine Frau zum Ehrenmitglied ernannt.

Der Vorsitzende Jonas Zellhuber blickte auf ein das Schießjahr zurück. Dabei erwähnte er sämtliche Schießveranstaltungen, etwa das Preis- und Königsschießen im Jahr 2023/24 oder das Gauschießen in Bleichen. Aber auch das Grillfest des Vereins und die Wanderung nach Ursberg mit Einkehr seien gut besucht gewesen.

Schriftführer Sebastian Strobel verlass das Protokoll der vergangenen Generalversammlung. Jugendleiterin Veronika Volkert, Sportleiter Tobias Hirschmann und Damenleiterin Bianca Reichhardt berichteten über die Saison 2023/24. Des Weiteren legte Kassier Daniel Neugebauer einen detaillierten Kassenbericht vor.

Matthias Konrad ist seit mehr als sechs Jahrzehnten Mitglied

Einer der letzten Punkte der Sitzung waren Ehrungen langjähriger Mitglieder. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Günter Lutzenberger und Julia Wille geehrt. Für 40 Jahre bekamen Brigitte Frank, Christel Pawlik, Petra Möschl, Michael Boneberger, Armin Fischer jun., Mina König und Franz Wassermann Franz eine Ehrung. Eine Auszeichnung für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Franz Strobel und Anton Strobel. Emil Michler erhielt eine Urkunde für stolze 65 Jahre Mitgliedschaft.

Vom Ehrengauschützenmeister Kreuzer Ludwig wurde noch das Besitzzeugnis, Verdienstnadel für treue Mitarbeit vom Bayerischen Sportschützenbund an Johannes Möschl und die Verdienstnadel in Silber für treue Mitarbeit an Matthias Konrad überreicht.

Eine besondere Ehrung vom Schützenverein Winzer erhielt Anneliese Lachenmayer für 29 Jahre Mitgliedschaft in der Vorstandschaft. Sie war von 1983 bis 1997 Damenleiterin, danach von 1997 bis 2003 Beisitzerin und von 2003 bis 2012 Jugendleiterin. Hierfür wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt. (AZ)