Erstmals nur mit Schnelltest in die Aletshauser Gemeinderatssitzung

Vor der ersten Sitzung des Aletshauser Gemeinderates im neuen Jahr gab es für die vollzählig erschienenen Räte im Eingangsbereich des Bürger- und Vereinshauses ein erstmaliges Prozedere: Gemeinderätin Eva Duscher führte bei allen Anwesenden, ob dreimalig geimpft oder genesen mit Nachweis, den vorgeschriebenen Schnelltest durch. Und alle waren negativ. Danach trat man in die Themenfülle ein, die von einer Nutzungsänderung, einer Bauvoranfrage für einen Geräteschuppen bis zum Bauantrag für ein Einfamilienhaus reichte.