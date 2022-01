Neue Radwege für Aletshausen geplant: So könnten sie verlaufen

Plus In Aletshausen soll ein Radwegekonzept umgesetzt werden. Das Staatliche Bauamt Krumbach liefert Vorschläge für den Verlauf der Radwege.

Von einem Überraschungs-Tagespunkt sprach Bürgermeister Georg Duscher bei der ersten Sitzung im neuen Jahr. Deshalb hatte er das Thema "Beratung über eventuellen Bau von zwei Fahrrad-Wegen" im Bereich B16 - Gaismarkt - Winzer sowie Aletshausen - Waltenhausen auf Platz eins der Tagesordnung gesetzt. Nach langer Diskussion darüber, wo die Wege verlaufen sollen, wurde das Thema vertagt. Man wolle erst die Gemeinde Waltenhausen über ihr Vorgehen befragen und dann selber entscheiden. Auf Initiative von Alfred Sauter, seit März 2021 nun fraktionsloser Abgeordneter im Bayerischen Landtag, wurde das Ausbau-Konzept „Neubau Radwegenetz im Landkreis Günzburg“ erarbeitet, erläuterte Bürgermeister Duscher, das ihm nun vorliege. Für dieses Projekt hat das Staatliche Bauamt Krumbach verschiedene Vorschläge über den Verlauf von zwei Radwegen für den Bereich Aletshausen und Waltenhausen gemacht.