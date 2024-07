Radlader nimmt Pkw die Vorfahrt: Verkehrsunfall mit Leichtverletzen

Am Dienstag gegen 11.55 Uhr hat sich in der Schulstraße in Aletshausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 51-Jähriger mit einem Radlader, an welchem vorne Zinken zur Aufnahme von Paletten montiert waren, von einer Hofausfahrt auf die Schulstraße einfahren. Hierbei nahm er einem Pkw eines 69-Jährigen, welcher die Schulstraße in nördlicher Fahrtrichtung befuhr, die Vorfahrt. Der Pkw wurde durch den Radlader an der Beifahrerseite, im Bereich des Vorderreifens erfasst. Der 69-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er kam zur Abklärung in eine Klinik. (AZ)

