"Die Instrumente hoch": Auftakt fürs Bezirskmusikfest in Attenhausen

In Attenhausen hat am Freitagabend das Bezirksmusikfest mit einem Sternmarsch und dem Bieranstich begonnen. Das ganze Wochenende steht die Blasmusik im Mittelpunkt.

Das Wetter meinte es am Freitagabend gut mit den Attenhausern: Ohne einen Tropfen Regen fand zum Auftakt des 48. Bezirksmusikfestes am Schulplatz in Attenhausen ein Sternmarsch mit fünf Kapellen statt. Nacheinander marschierten der Musikverein Krumbach, der Musikverein Edelstettten, der Spielmanns- und Fanfarenzug Krumbach sowie die Musikvereine Oberrohr und Edenhausen ein. Das Publikum klatschte die bekannten Märsche - von Erzherzog Albrecht bis River Kwai - kräftig mit. Ulrich Graile, Ehrendirigent des ausrichtenden Attenhauser Musikvereines, dirigierte mit"Laridah" das erste Stück des Gemeinschaftschores.

35 Bilder Die Bilder vom Bezirksmusikfest in Attenhausen Foto: Angelika Stalla

Patrick Scheel, Bezirksvorsitzender des ASM Bezirkes 11, dankte dem Musikverein Attenhausen, der nach zwei Jahren Corona-Pause das Bezirksmusikfest organisiert hatte. Corona habe gezeigt, wie wichtig Musik sei, sagte er. Der Attenhauser Musikvereins-Vorsitzender Johann Graile betonte, dass neben dem Bezirksmusikfest auch noch 150 Jahre Blasmusik in Attenhausen gefeiert werden.

"Die Instrumente hoch" hieß es dann für die Musiker, bevor es zum Bieranstich ins Zelt ging, den Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer mit zwei Schlägen erledigte. Bis Sonntag noch steht in Attenhausen die Blasmusik mit einem umfangreichen Programm im Mittelpunkt.

