Ausstellung erinnert an Künstler Sepp Luible

„Er war ein Original“, sagt Heinz Edelmann über seinen Freund Sepp Luible. Mit dem aus Wattepfeiler stammenden und 2017 verstorbenen Künstler verband den Wiesenbacher eine langjährige Freundschaft. Anlass genug für ihn, in seinem Landcafé Theodors Berg zwischen Unterwiesenbach und Höselhurst bei Neuburg an der Kammel mit einer Ausstellung an den Autodidakten und seine Arbeit zu erinnern: „Ich möchte unterstützen, dass man ihn nicht vergisst.“ Gezeigt werden kleinformatige Holzdrucke, viele davon Unikate, die auch zum Verkauf stehen. Die Schau wird noch bis Ende März gezeigt.

Manuela Rapp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wattenweiler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heinz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis