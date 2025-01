Andreas Schütz beerbt Seriensieger Thomas Baur

Bei insgesamt vier Konkurrenzen im Seniorenbereich (Herreneinzel, Dameneinzel, gemischtes Doppel sowie Hobbymeisterschaft) wurden bei der Tischtennisabteilung des TSV Balzhausen die Vereinsbesten gesucht. Abteilungsleiter Andreas Schütz konnte ein sehr gutes Meldeergebnis verzeichnen (insgesamt über 50 Damen und Herren). Dank der großen Räumlichkeiten in der Turnhalle an der Krumbacher Straße konnte aber das erforderliche Mammutprogramm vom Turnierleiter Thomas Baur ohne größere Probleme über die Bühne gebracht werden. In der Hobbykonkurrenz (22 Teilnehmer) siegte Kay Ehmann vor Sebastian Geiger. Im gemischten Doppel (14 Paarungen) siegten Markus Keisinger mit Partner Simon Pickl. Zweitplatzierte wurde die Paarung Gerhard Wank/Daniel Schatz.

Bei der Damenkonkurrenz (elf Teilnehmerinnen) waren die Spielerinnen des ersten Damenteams im Halbfinale unter sich. Es siegte Sarah Fendt mit 3:1 gegen Victoria Grimbacher. Im zweiten Semifinale war Leah Simnacher mit 3:0 gegen Nina Dietmayer erfolgreich. Im Match um Platz drei bezwang Dietmayer ihr Gegenüber Grimbacher mit 3:0 Sätzen. Im Finale ließ sich Simnacher nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und stand nach dem 3:0 Erfolg ganz oben auf dem Siegertreppchen

Bei den Herren (19 Teilnehmer) im Balzhauser Tischtennis qualifizierten sich Jochen Staudacher, Fabian Baur, Andreas Schütz und Gerhard Wank für die Halbfinals. Hier gewann Schütz gegen Staudacher klar mit 3:0-Sätzen. Beim zweiten Halbfinale ging Wank gegen Staudacher in drei gespielten Sätzen als Sieger hervor.

Im kleinen Finale war Wank gegen Staudacher ohne Probleme mit 3:0 erfolgreich. Im Finale, das über vier Gewinnsätze ging, ging es spannend zu. Schütz brauchte den Entscheidungssatz um mit 4:3 Sätzen Baur zu bezwingen. Somit heißt der Vereinsmeister 2025 im Senioreneinzel bei der Tischtennisabteilung im TSV erstmals Andres Schütz. (AZ)