Arbeitsreiches Finale im Balzhauser Gemeinderat

Plus In der Jahresschluss-Sitzung des Balzhauser Rates blickt Bürgermeister Daniel Mayer zurück auf das Jahr 2021.

Bei der letzten Sitzung im Jahr 2021 hatten die Balzhauser Gemeinderäte eine umfangreiche Tagesordnung zu bewältigen. Zum Schluss der öffentlichen Beratung machte Bürgermeister Daniel Mayer einen kurzen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr aus gemeindlicher Sicht und bedankte sich bei allen Ratsmitgliedern, der Protokollführerin Theresa Scholz und bei der zuständigen Verwaltungsgemeinschaft in Thannhausen für die gute und harmonische Zusammenarbeit.