Balzhauser Rat bringt Planung für Fotovoltaikanlage auf den Weg

Welche Details in der jüngsten Sitzung des Balzhauser Rates neben einer neuen PV-Anlage diskutiert wurden und was konkret geplant ist.

Das Thema Fotovoltaik spielte jetzt im Gemeinderat Balzhausen wieder eine zentrale Rolle. Im März dieses Jahres fasste der Gemeinderat einstimmig den Grundsatzbeschluss, auf dem Gemeindegebiet Fotovoltaik-Freiflächen-Anlagen zu genehmigen, die nicht größer als zehn Hektar werden. Bei der Sitzung im April wurde für das Sondergebiet Freiflächen-PV-Anlage Maieräcker/Diemenried ein Bauantrag gestellt. Das landwirtschaftlich benachteiligte Gebiet liegt nördlich der Kreisstraße GZ 27 in Richtung Aichen. Der Geltungsbereich umfasste sieben Flurnummern, die zusammen 7,9 Hektar groß waren.

Der Balzhauser Gemeinderat stimmt einem erneuten Angebot zu

Weil das, so einleitend Bürgermeister Daniel Mayer, vorgegebene Kontingent von zehn Hektar nicht ausgeschöpft war, stellte die Besitzerin der Fläche 379 mit 3,9 Hektar Größe den Antrag auf Aufnahme in das Plangebiet. Dies wurde abgelehnt, da die Zehn-Hektar-Vorgabe überschritten worden wäre. Daraufhin hat die Besitzerin den Vorschlag gemacht, nur ein Teilstück von 2,1 Hektar in die Planung aufnehmen zu lassen, damit war die Begrenzung eingehalten. Diesem Angebot wurde zugestimmt.

Daraufhin stellte die Babenhausener Investor-Gesellschaft VenSol – Neue Energien GmbH den Antrag auf erneute Aufstellung einer überarbeiteten Bau-Leitplanung Sondergebiet PV-Freiflächen-Anlage, in dem die Teilfläche des Grundstücks Flurnummer 379 ersichtlich ist.

Auch eine Ausgleichsfläche ist eingeplant

Nun ging Ingenieur Peter Wolpert (Kling Consult) auf die Planungsfläche ein, die mit einer Grundflächen-Zahl von 0,7 mit Modulen bebaut wird. Der Grenzzaun wird so gestaltet, dass die Fläche außerhalb der Anlage durch vorhandene Flurstraßen weiterhin für die Landwirtschaft nutzbar ist. Die Innenfläche kann beweidet oder das Grüngut der Landwirtschaft zugeführt werden. Weiter ist eine Eingrünung mit einer Feldhecke als Tierschutz angedacht. 20 Prozent der begrünten Baufläche werden als Ausgleichsfläche eingesetzt. Das Grundstück Flurnummer 361 der Gemarkung Balzhausen kommt für den Rest von 18.437 Quadratmetern in Betracht.

Die Entscheidung des Rates fiel einstimmig aus

Nach kurzer Diskussion befürworteten die Räte einstimmig mit 11:0 die Einarbeitung der Änderungen im Vorentwurf des Flächennutzungsplans. Parallel dazu verfuhr man mit den Änderungen des Bebauungsplanes. Weiter beschlossen die Räte die Auslegung für die Öffentlichkeit sowie die vorzeitige Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange.

