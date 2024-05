Einbruch auf Tankstellengelände: Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte Täter erbeuten in Balzhausen aus einem Tankautomaten Bargeld und flüchten in südliche Richtung, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwoch, nachts gegen 2 Uhr, sind drei bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Tankstelle in der Hauptstraße in Balzhausen gefahren. Sie brachen laut Polizeibericht dort einen Tankautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Anschließend flüchteten sie in südliche Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden von 350 Euro. Personen, welche Angaben zu dieser Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)