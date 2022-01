Missglückter Überholvorgang verursacht einen Unfall in Balzhausen

Ein Autofahrer möchte einen anderen bei Balzhausen überholen und baut einen Auffahrunfall, als er wegen des Gegenverkehrs den Versuch abbrechen will.

Ein Autofahrer ist am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der GZ27 bei Balzhausen in das Auto vor ihm gefahren, als er in Richtung Bernbach fuhr und das Auto überholen wollte. Der 49-jährige Autofahrer hatte bereits ausgeschert, als ihm ein drittes Auto auf der Gegenfahrbahn entgegenkam.

Unfall: Wegen Gegenverkehr Überholvorgang bei Balzhausen abgebrochen

Dann wollte er sich wieder eingliedern und zurück hinter das Auto fahren, allerdings bremste der andere Fahrer auch ab, sodass der 49-Jährige von hinten auf das andere Auto auffuhr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt ungefähr 2300 Euro. Um den Vorgang besser klären zu können, sucht die Polizei nun den Fahrer des entgegenkommenden Autos und bittet Zeugen telefonisch unter der Telefonnummer 08282/905111 um Angaben. (AZ)