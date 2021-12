Sie sind marode: Zwei Brücken werden in Balzhausen neu gebaut

Plus Die Zukunft der Haselbrücken spielt in Balzhausen eine wichtige Rolle. Zwei Brücken sollen nun erneuert werden - doch mit einer gibt es ein Problem.

Die letzte Balzhauser Gemeinderatssitzung im Jahr 2021 hatte es in sich: Das Gremium hatte zu entscheiden, wie mit drei maroden Brücken in der Balzhauser Flur weiter verfahren werden soll. Ein Problem ist eine Brücke über die Hasel nordwestlich von Balzhausen.