Thema Flächennutzungspläne im Gemeinderat Balzhausen

Mammut-Programm für die Gemeinderäte, die bei der Sitzung eine lange Tagesordnung abzuarbeiten hatten. Örtlicher Kranverleih darf seine Betriebsfläche vergrößern.

Bei der ersten Sitzung im neuen Jahr hatte sich Balzhausens Bürgermeister Daniel Mayer einiges vorgenommen, denn er hatte eine lange Tagesordnung vorbereitet. Es ging um Änderungen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen (FNP und BBP) sowie ein Bauleitplanverfahren. Auch der Neubau von zwei Brücken sowie eine Brückensanierung wurden beraten und beschlossen.

Der Gemeinderat hat Anfang Februar 2022 den Vorentwurf für die Änderung des FNP für den Bereich "Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg" gebilligt und das örtliche Architektenbüro Glogger beauftragt, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung mit einer einmonatigen Auslegefrist zu veranlassen. Das Planungsgebiet umfasst eine Fläche von 1,215 Hektar. Davon sind fast 7000 Quadratmeter Baufläche, rund 3000 Dorfgebiet, rund 1200 private Grünfläche und rund 1100 öffentliches Erschließungsgebiet.

Architekt Gerhard Glogger erläuterte die eingegangenen Stellungnahmen sowie die entsprechenden Beschlussvorschläge, die in die einzelnen Pläne und die Satzung eingearbeitet und einstimmig angenommen sowie beschlossen wurden.

Die Abteilung Städtebau und Ortsplanung des Landratsamtes bemängelt die Pferdehaltung auf dem Rest des Grundstückes, das im Eigentum des Pferdehalters ist. Beides sei rechtlich nicht vereinbar. In der Abwägung schlägt Glogger vor, eine Teilfläche des Planungsgebietes zum Dorfgebiet zu erklären, was dann ein Mischgebiet wäre. Damit sei die landwirtschaftliche Bewirtschaftung abgesichert. Weiter meinte die Behörde, auf die geplanten Flachdächer zu verzichten. Dies erfolge nicht, da Sonnenkollektor- und PV-Anlagen geplant seien.

Weiter meint das Amt: Die Straße zum Planungsgebiet wird im FNP als Feldweg bezeichnet. Das sei irreführend, denn dieser ist als Ortsstraße "Wiesenweg" gewidmet. Aus dem vom Betreiber des Kranverleihs bereits vor zwei Jahren abgeschlossenen städtebaulichen Vertrag ist zu ersehen, dass die vorhandene Erschließungsstraße dem Betreiber genügt und nicht ausgebaut werden muss, da sich das aktuelle Verkehrsaufkommen auf täglich maximal acht Fahrbewegungen beschränke. Auch ein zusätzlicher Straßenwendekreis sei nicht erforderlich.

Die Abteilung Naturschutz und Landschaftspflege erhebt Bedenken über die Firmenerweiterung des Kranverleihs, da sich das Gebiet in der Mindel-/Hasel-/Flossach-Aue befinde. Eine Befürwortung könne nur erfolgen, wenn dort eine weitere Erweiterung künftig ausgeschlossen werde. Glogger erklärt in der Abwägung, die Erweiterung sei eine positive Entwicklung des Kranverleihs. Die Gemeinde erachte diese als notwendig. Da Änderungen des BBP und des FNP fast identisch waren, wurden diese in einem Sammelbeschluss befürwortet. Die erneute Auslegung wurde ebenso einstimmig mit 9:0 Stimmen verabschiedet.

Bäume werden gerodet für Brückenbauarbeiten

· Brückenbau: Wie bereits berichtet, plant die Gemeinde als Kostenträger die Erneuerung der Brücken sieben und acht sowie den Umbau der Brücke drei in der nördlichen Flur der Gemarkung Balzhausen. Dies führen über Hasel und Kleine Flossach. Bauwerk drei soll so ausgebaut werden, dass es nur noch von Radlern und Fußgängern benutzt werden kann. Für alle drei Bauten gibt es von der Firma Sweco aus Augsburg nun eine Entwurfsplanung, die von Sören Quappen vorgestellt wurde. Die Bauwerke befinden sich im Vogelschutzgebiet Mindeltal. Deshalb werde die Bauausführung wegen der Schonzeit in die Monate Oktober 2023 bis Ende Januar 2024 gelegt.

Infolge des kurzen Zeitfensters werden beide Brückenbauten parallel erfolgen. Bis Ende Februar 2023 findet die Rodung der Bäume im Baubereich statt. Dafür hat die Gemeinde acht oder neun Birken als Ersatz zu pflanzen. Hasel und Kleine Flossach werden über Rohre umgeleitet. Zunächst werden die Brücken komplett abgerissen. Danach erfolgen an den Uferseiten Tiefgründungen, um die Widerlager herstellen zu können. Es werden halbfertige Betonteile aufgelegt und der Rest ausbetoniert.

Aktuell ist eine Fahrbahnbreite von vier Metern geplant, die Firma Sweco hat alternativ auch fünf Meter berechnet. Die endgültige Breite wurde in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen, deshalb gab es im öffentlichen Teil keinen Beschluss. Die grob geschätzten Kosten für beide Brücken belaufen sich auf brutto 392.000 Euro. Die aktuellen Baukostensteigerungen sind noch nicht vorhersehbar und deshalb auch nicht berücksichtigt, hieß es im Marktgemeinderat.