Auch Helmut Kohl schätzte sein Ochsenfleisch: Jakob Reinartz ist gestorben

Handschlag für den Mann, der für Helmut Kohls Gastspiel 2002 in Krumbach das Ochsenfleisch zubereitete: Kohl mit Jakob Reinartz (links).

Plus Jakob Reinartz ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Kauf einer Metzgerei in Breitenthal 1962 wurde zum Wendepunkt eines außergewöhnlichen Lebenslaufs.

Von Manuela Rapp

Da gibt es diese schöne Anekdote über Jakob Reinartz. "Wenn ihr ein Festzelt aufstellt", habe er zur Feuerwehr Breitenthal gesagt, die ein Jubiläum feiern wollte, "dann mache ich einen Ochs am Spieß", so erzählt es sein Enkel Bernd Reinartz. Gesagt, getan. Als der Termin näher gerückt sei, habe sein Großvater zusammen mit dem Wiesenbacher Philipp Dreher nachts nach der Arbeit einen Grill für diese Spezialität ausgetüftelt, für die er dann weit über die Region hinaus bekannt wurde. Selbst den langjährigen Bundeskanzler Helmut Kohl hat er bei einem Besuch im Jahr 2002 bei einer Veranstaltung mit Theo Waigel in Krumbach damit bewirtet. Jetzt ist der Unternehmer und Geschäftsmann im Alter von 85 Jahren gestorben.

