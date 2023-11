Breitenthal

vor 17 Min.

Bei "Außer Kontrolle 2.0" auf der Bühne ist alles unter Kontrolle

Minister Richard Wöllinger in Nöten: Spielszene aus "Außer Kontrolle 2.0" bei der DJK Breitenthal mit Roland Marz, Markus Lecheler, Franz Keller und Hermann Jehle. (von links).

Plus Vier Jahre lang mussten die Theaterspieler der DJK Breitenthal pausieren. Jetzt feiern sie mit der Wiederauflage eines Stücks ihre Rückkehr auf die Bühne.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Außer Kontrolle geraten ist für die Theaterabteilung der DJK Breitenthal in den vergangenen Jahren so einiges. "Auch das noch... oder Fortsetzung folgt", mit diesem Stück war es in die Saison 2019 gegangen. Doch eine Fortsetzung im Jahr 2020 sollte es dann genauso wenig geben wie 2021, da machte die Corona-Pandemie auch den Breitenthalern einen Strich durch die Rechnung. 2022 sollte es dann endlich wieder weitergehen, die Bühne stand, die Proben liefen, der Vorverkauf sollte beginnen. Doch dann machten Gesundheitsprobleme im Team den Plänen jäh den Garaus. Die Aufführungen wurden allesamt abgesagt.

Umso begeisterter fieberten Team und Publikum nun nach vier Jahren Theaterabstinenz auf die Premiere von "Außer Kontrolle 2.0" hin. Laientheater-Kennern dürfte der Titel bekannt vorkommen: denn "Außer Kontrolle" stand bereits 2006 auf dem Spielplan der DJK. Markus Lecheler spielt dabei eine gleich dreifache Rolle: Er hat den Zweiakter von Ray Cooney bearbeitet, führte Regie und übernahm wieder die Hauptrolle des mit einer ordentlichen Portion Doppelmoral gesegneten Ministers Richard Wöllinger.

