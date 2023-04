Betrunkener Pkw-Fahrer demoliert mit seinem Wagen ein Verkehrszeichen

Ein 47-Jähriger war unter Alkoholeinfluss zwischen Breitenthal und Nordholz unterwegs. Was den Mann nun erwartet.

Unsichere Fahrweise eines Verkehrsteilnehmers – ein entsprechender Hinweis ging bei der Polizei ein. So wurde am Donnerstag kurz nach 12 Uhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer im Bereich Nordholz einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich laut Polizei heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und kurz zuvor in Breitenthal in der Neuen Straße ein Verkehrszeichen überfahren und dieses dabei beschädigt hatte. Am Pkw und Schild entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 750 Euro. Der Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen sichergestellt und eine Blutentnahme bei dem Mann veranlasst. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. (AZ)